Обтравка фотографий

$100
Обработка фотографийЗакрыт49 заявок550 просмотров
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Есть массив темных фотографий на темном фоне. Нужно сделать профессионально обтравку фотографий без потерь качества с выводом на прозрачный слой.

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12 лет назад
oleant
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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