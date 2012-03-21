Обтравка фотографий

В наличии есть 2369 фотографий различных предметов ручной работы. Каждый предмет представлен от одной до десяти фото. Вам необходимо выбрать лучшие на ваш взгляд фото предмета (до 4 штук) и переименовать их порядковым числом. Некоторые фото ...
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Есть массив темных фотографий на темном фоне. Нужно сделать профессионально обтравку фотографий без потерь качества с выводом на прозрачный слой.
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