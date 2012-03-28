Требуется убрать фон из фото

Художественная обработка фотографий, 5 фото эффекты тунеля, timelaps и так далее. Фотографии интерьерные моделей и платьев на них. Обязательны примеры Ваших работ. Срок 1-2 дня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вырезать фон из фото для публикации в Интернет каталоге. Кол-во фото порядка 150шт.
Все фото – плетеные изделия
Для примера:
1 фото то было, 2 фото то как нужно сделать.
Предложения будут рассмотрены только с указанием стоимости работ
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