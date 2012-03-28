Требуется убрать фон из фото

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок385 просмотров
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Требуется вырезать фон из фото для публикации в Интернет каталоге. Кол-во фото порядка 150шт.

Все фото – плетеные изделия

Для примера:

1 фото то было, 2 фото то как нужно сделать.

Предложения будут рассмотрены только с указанием стоимости работ

12 лет назад
patoka
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
marik1009
Марян 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Alexrun
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$15
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