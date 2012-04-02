Требуется обработать фото для Интернет-магазина

$100
Обработка фотографийЗавершен20 заявок345 просмотров
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Требуется обработать фотографии для Интернет магазина (цветы, букеты, свадебная флористика)

12 лет назад
alen-xxx
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
iexpert
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$80
2 дня
Очень доволен проделанной работой! Обработка фотографий для Интернет магазина получилось круче чем я ожидал!!! Советую всем.
Спасибо! Понравилось с Вами работать, четкое задание и вежливое общение только способствовали выполнению задания, также благодарю за оплату. Обращайтесь, еще, с удовольствием Вам помогу.
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