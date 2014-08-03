Голосовое приветствие

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок165 просмотров

Приветствую!

Необходимо записать голосовое приветствие для автоответчика из разряда "Здравствуйте! Вы позвонили в компани...".

Формат: wav

Голос: женский красивый

Жду ваши предложения.

Оплата: вебмани

11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров