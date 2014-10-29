Запись рекламы

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  2. Озвучивание
Завершен7 заявок134 просмотра

Требуется сделать запись рекламного ролика для радио, более подробно в прикреплённом документе

11 лет назад
milisainfo
Дмитрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень качественная и хорошая работа!
Отличный заказчик! Легко договорились, сработались. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
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Озвучивание

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