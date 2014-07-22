Озвучивание мужским голосом

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок250 просмотров

Здравствуйте! Есть текст на А4 листе. Это текст для видео) его надо озвучить... Мы не миллионеры( цены пожалуйста адекватные... и срок конечно) Спасибо буду ждать

Если будут ссылки на ваш голос) классно будет

11 лет назад
ekhapez
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Запись рекламы

    Требуется сделать запись рекламного ролика для радио, более подробно в прикреплённом документе

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучить 5 роликов по 2,5 минут

    Добрый день, есть: 5 роликов по 2,5 минут на английском языке + расшифровка и перевод на русский текста роликов Нужно: озвучить русский текст и наложить звуковую дорожку на ролики (на заднем ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучить три двухминутных ролика

    Ролики на тему строительства. Мужской голос. Я предоставляю три текста (без видео). Хотел бы получить три аудиофайла. Пишем один текст. Если подходит голос, пишем ещё два текста. Если голос вдруг не ...

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ключ 1

    Есть 4-х минутный видеоролик с голосовым сопровождением. Нужно перезаписать голосовое сопровождение молодым мужским голосом.

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучивание ролика

    Необходимо озвучить готовый ролик. Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше)) Текст: Часто руководители задаются вопросами: Как выгодно инвестировать денежные средства? Как ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад