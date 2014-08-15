Записать несколько рекламных объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен8 заявок160 просмотров

Добрый день! Есть необходимость записать около 10 рекламных записей по 10-30 секунд примерно красивым уверенным голосом. 100руб/запись.

11 лет назад
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$50
1 день
Спасибо. Все очень профессионально и быстро!
Отличный заказчик! Легко договорились, сработались. Мгновенная оплата. Буду рада продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
ТОП-10
Озвучивание

  • Похожие заказы

  • Озвучивание мужским голосом

    Здравствуйте! Есть текст на А4 листе. Это текст для видео) его надо озвучить... Мы не миллионеры( цены пожалуйста адекватные... и срок конечно) Спасибо буду ждать Если будут ссылки на ваш голос) ...

    Озвучивание15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запись рекламы

    Требуется сделать запись рекламного ролика для радио, более подробно в прикреплённом документе

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучить 5 роликов по 2,5 минут

    Добрый день, есть: 5 роликов по 2,5 минут на английском языке + расшифровка и перевод на русский текста роликов Нужно: озвучить русский текст и наложить звуковую дорожку на ролики (на заднем ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Озвучить три двухминутных ролика

    Ролики на тему строительства. Мужской голос. Я предоставляю три текста (без видео). Хотел бы получить три аудиофайла. Пишем один текст. Если подходит голос, пишем ещё два текста. Если голос вдруг не ...

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ключ 1

    Есть 4-х минутный видеоролик с голосовым сопровождением. Нужно перезаписать голосовое сопровождение молодым мужским голосом.

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Озвучивание ролика

    Необходимо озвучить готовый ролик. Указывайте стоимость ( в грн.) и срок ( чем быстрее, тем лучше)) Текст: Часто руководители задаются вопросами: Как выгодно инвестировать денежные средства? Как ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад