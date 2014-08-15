Записать несколько рекламных объявлений

Здравствуйте! Есть текст на А4 листе. Это текст для видео) его надо озвучить... Мы не миллионеры( цены пожалуйста адекватные... и срок конечно) Спасибо буду ждать Если будут ссылки на ваш голос) ...
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Добрый день! Есть необходимость записать около 10 рекламных записей по 10-30 секунд примерно красивым уверенным голосом. 100руб/запись.
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