Требуется озвучить видео на английском языке, связанное с машинками и супергероями. Знания английского на уровне intermediate достаточно. Озвучка для 10 роликов, каждый из которых длится 11-12 минут. Запись займет 10-12 минут. Для начала необходимо сделать тестовую запись 30-60 секунд.