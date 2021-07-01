Озвучить текст для автоответчика

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Завершен22 заявки654 просмотра

Нужен мужской голос для озвучки короткого текста (для автоответчика)

Голос должен быть:

- низким

- с хорошей дикцией

- четким произношением

4 года назад
guest_16250618543264
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

johnlp
49 лет
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3 года назад
46 отзывов
4 года назад
$5
1 день
Евгений отличный специалист! Задание выполнено быстро и качественно, рекомендую!
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