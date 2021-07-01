Требуется диктор для озвучки англоязычного видео на Youtube. Ищем специалиста с опытом и без русского акцента. Укажите цену и приложите примеры вашей англоязычной озвучки для более быстрого отбора.
Озвучить текст для автоответчика
Нужен мужской голос для озвучки короткого текста (для автоответчика)
Голос должен быть:
- низким
- с хорошей дикцией
- четким произношением
Выбранный исполнитель
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