Требуется мужская озвучка текста объемом 17 000 слов на тему ЗОЖ и саморазвития. Исполнитель с низким, выразительным голосом и хорошей дикцией. Необходим опыт работы с программами для редактирования звука. Выходной файл должен иметь чистый звук без шумов. Желательно наличие портфолио с примерами голоса. Для отбора будет предоставлено тестовое задание.