Сделать перевод видео ролика на английский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок524 просмотра

Ролик 14 минут, с техническими терминами (бытовая электроника).

https://www.youtube.com/watch?v=nCBEYk9Phe0

Нужно сделать голосовой перевод мужским голосом, можно отдельным аудио треком, наложение сделаю сам.

Предлагайте свои цены.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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