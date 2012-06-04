Озвучить 5 минутную презентацию сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок168 просмотров

озвучить 5 минутную презинтацию сайта. Видео и текс готовы. Подробности сьрошу в личку. (Большой плюс- возможности озвучить так же и на ангийском языке).

13 лет назад
adamulik23
Адам 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров