Здравствуйте. Нужно записать и озвучить видео курс по cms Drupal. Всего выйдет около 1,5-2 часа видео. Пример одного урока в приложении. Обязателен четкий, приятный (желательно женский) голос и опыт озвучивания и ...
Озвучить 5 минутную презентацию сайта
озвучить 5 минутную презинтацию сайта. Видео и текс готовы. Подробности сьрошу в личку. (Большой плюс- возможности озвучить так же и на ангийском языке).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание6 заявокЗакрыт13 лет назад
Запись сообщения для автоответчика.Завершен13 лет назад
Язык русский. Голос мужской Текст для диктора - чуть менее 1000 слов - 10 минут Текст разбит по времени и необходимо строго соблюдать обозначенные «тайминги» - замедляя или ускоряя речь ...Завершен13 лет назад
Нужно по титрам озвучить фильм. Продолжительность фильма 1 час 30 минут. Пишите примерную стоимость, сюда или на [email protected]Озвучивание2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Необходимо озвучить видео-ролик продолжительностью 12 минут 46 секунд. Тематика ролика - обучение работе с бинарными опционами. Голос - мужской. Темп - размеренный, спокойный. Оплата - 25 WMZ производится ...Завершен13 лет назад
Тематика - интернет, стартапы, интернет-бизнес. Я даю ссылку на ролик и графику для заставки - от вас получаю это же видео, но с русским переводом и моей заставкой.Озвучивание3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужна озвучка (только мужской голос)Завершен13 лет назад
Нужно создать запись для автоответчика (когда клиент звонит в компанию, он слышит приветствие, и варианты действия, текст предоставлю). Запись должна быть в mp3 формате, желательно женский голос, без говоров (московских, украинских, питерских) ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Прочить речь для трансляции по громкоговорителю СрочноОзвучивание1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Надо избавить существующий ролик от "бе-ме" и полностью пере-озвучить красивым мужским голосом Вот сам ролик http://www.youtube.com/watch?v=fFrpwizKess. Слова можно использовать оригинальные, но ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт13 лет назад