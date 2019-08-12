Озвучить дьявола мультяшного персонажа

Добрый день. Хотелось бы найти голос, который смог бы озвучить персонажа из моей короткометражки (я 3d artist и делаю это чисто для портфолио). У персонажа харизма примерно как у Джека Воробья из 3 части пиратов (там диктора поменяли из первых частей, мне больше по духу)

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