Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас ...
Озвучить текст
Для компании тестирования мобильных приложений нужны ТОЛЬКО ПАРНИ от 18 лет , озвучить текст. Примерно 450 предложений, занимает 2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид ( iPhone , Redmi , Oppo,Meizu , Umidziи очень старые модели других марок - НЕ подходят , приложение на них не работает) , хороший интернет и 2 часа в тихом месте для озвучки. Оплата после проверки. Проверка от 1 до 3 дней .
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