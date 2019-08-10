Для компании тестирования мобильных приложений нужны ТОЛЬКО ПАРНИ от 18 лет , озвучить текст. Примерно 450 предложений, занимает 2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид ( iPhone , Redmi , Oppo,Meizu , Umidziи очень старые модели других марок - НЕ подходят , приложение на них не работает) , хороший интернет и 2 часа в тихом месте для озвучки. Оплата после проверки. Проверка от 1 до 3 дней .