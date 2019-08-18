Диктор с мужским голосом

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт54 заявки1004 просмотра

Ищу диктора для озвучивания текста

Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3

чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале

у нас вы найдете актуальные новости, аналитику, прогнозы,

расследования и многое другое из политической жизни России, Украины и

мира. Советуем подписаться, чтобы не пропустить новые видео.

5 лет назад
Sten25
Блок 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Англоязычная озвучка видео

    На постоянную основу нужен диктор для озвучки видео на английском языке. Ютуб. Пример https://youtu.be/-AAo_aEZe0c все видео ролики будут 10:01-11:00минут, в идентичном монтаже примера. Текст будет предоставляться на английском языке в текстовом ...

    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить текст для тестирования мобильного приложения

    $8

    Для компании тестирования мобильных приложений, нужны парни озвучить текст. Примерно 450 предложений занимает  2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид( redme и Oppo- не подходят ) и 2 часа ...

    Android
    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзвонить 60 контактов

    $15

    Прозвонить 60 контактов по готовой базе по скрипту, заполнить чек лист. Записать разговоры для проверки.  3 тематики: фундаменты, дома из газобетона/камня, деревянные дома.  Обзвон по поиску партнеров, скрипт во вложении под каждую тематику.  ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить видео 40 секунд

    Необходимо озвучить видео, рекламного характера (40 секунд). Цена, сроки, примеры озвучки в отклике либо в telegram, там же расскажу подробности проекта, пишите.

    Озвучивание41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод и озвучка видео на арабский

    $50

    Нужно:  - перевести с английского на арабский детские ролики и озвучить (в том числе и детские песни)  - длительность ролика 3-7 минут  - на детские песни добавить караоке дорожку на арабском  ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучка видео (2м30с)

    $240

    Добрый день! Ищем фрилансера для озвучки рекламного ролика. Что нужно: Озвучить видеоролик на русском языке на основе написанного текста. Записать аудио, обработать его (избавить от шумов и колебаний звука). Видео ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить 2-х героев мультфильма (Мужской, американский английский)

    Нужно озвучить двух героев образовательного мультфильма (слон и поросенок) на очень хорошем американском английском языке.  Короткий отрывок мультфильма для понимания (it is done via unemotional text-to-speech engine, so ignore text intonations. it ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад