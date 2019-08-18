Диктор с мужским голосом

Ищу диктора для озвучивания текста

Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3

чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале

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