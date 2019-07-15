Закадровый голос для видео ролика на латышском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт3 заявки165 просмотров

Нужен закадровый голос (женский или детский для видео ролика 53 секунды. На латышском языке. 

6 лет назад
guest_15640828128689
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обзвонить 60 контактов

    $15

    Прозвонить 60 контактов по готовой базе по скрипту, заполнить чек лист. Записать разговоры для проверки.  3 тематики: фундаменты, дома из газобетона/камня, деревянные дома.  Обзвон по поиску партнеров, скрипт во вложении под каждую тематику.  ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить видео 40 секунд

    Необходимо озвучить видео, рекламного характера (40 секунд). Цена, сроки, примеры озвучки в отклике либо в telegram, там же расскажу подробности проекта, пишите.

    Озвучивание41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод и озвучка видео на арабский

    $50

    Нужно:  - перевести с английского на арабский детские ролики и озвучить (в том числе и детские песни)  - длительность ролика 3-7 минут  - на детские песни добавить караоке дорожку на арабском  ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучка видео (2м30с)

    $240

    Добрый день! Ищем фрилансера для озвучки рекламного ролика. Что нужно: Озвучить видеоролик на русском языке на основе написанного текста. Записать аудио, обработать его (избавить от шумов и колебаний звука). Видео ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить 2-х героев мультфильма (Мужской, американский английский)

    Нужно озвучить двух героев образовательного мультфильма (слон и поросенок) на очень хорошем американском английском языке.  Короткий отрывок мультфильма для понимания (it is done via unemotional text-to-speech engine, so ignore text intonations. it ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить историю одного дня в виде сказки

    Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту.    Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Озвучить ролик длительностью 1 минута 11 сек на русском языке

    Здравствуйте Требуется аудио запись мужского голоса для озвучки ролика для продвижения внутреннего сервиса компании. Персонаж ролика 20-35 лет. Длина ролика 1 минута 11 сек, 171 слово, язык русский. После согласования условий пришлём ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад