Озвучить 2-х героев мультфильма (Мужской, американский английский)

Нужно озвучить двух героев образовательного мультфильма (слон и поросенок) на очень хорошем американском английском языке.

Короткий отрывок мультфильма для понимания (it is done via unemotional text-to-speech engine, so ignore text intonations. it should be emotional after voicing): youtu.be/QULF26mJxr0

Нам важно, чтобы человек был готов на долгосрочное сотрудничества для озвучивания других серий мультфильма.