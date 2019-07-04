Озвучить 2-х героев мультфильма (Мужской, американский английский)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок318 просмотров

Нужно озвучить двух героев образовательного мультфильма (слон и поросенок) на очень хорошем американском английском языке. 

Короткий отрывок мультфильма для понимания (it is done via unemotional text-to-speech engine, so ignore text intonations. it should be emotional after voicing): youtu.be/QULF26mJxr0 

Нам важно, чтобы человек был готов на долгосрочное сотрудничества для озвучивания других серий мультфильма.

6 лет назад
ivcab
65 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров