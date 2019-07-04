Озвучивание шампунь "ГЕЯ"
Озвучить 2-х героев мультфильма (Мужской, американский английский)
Нужно озвучить двух героев образовательного мультфильма (слон и поросенок) на очень хорошем американском английском языке.
Короткий отрывок мультфильма для понимания (it is done via unemotional text-to-speech engine, so ignore text intonations. it should be emotional after voicing): youtu.be/QULF26mJxr0
Нам важно, чтобы человек был готов на долгосрочное сотрудничества для озвучивания других серий мультфильма.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Длительность до 1ой минутыЗавершен6 лет назад
Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту. Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте Требуется аудио запись мужского голоса для озвучки ролика для продвижения внутреннего сервиса компании. Персонаж ролика 20-35 лет. Длина ролика 1 минута 11 сек, 171 слово, язык русский. После согласования условий пришлём ...Озвучивание10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу человека, который хочет заняться совместным YouTube каналом в роли актера озвучки на правах 50-50, вся выручка от канала, будет делиться поровну. Обязательно знание английского! Видео будут на развлекательную тематику по этому идеалом будет эмоциональный, ...Озвучивание18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужна озвучка детского мультфильма женским голосомЗавершен6 лет назад
- $13
Есть запись на диктофон нучного симпозиума, нужно транскрибировать его в текст. Звук хороший. Время записи: 60минутОзвучивание1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Женский голос для озвучкиЗавершен6 лет назад
Надо сделать стандартные звук файлы для интернет магазина, вроде "Вы позвонили в интернет-магазин..." 1. Приветствие 2. Когда не отвечают 3. Выходной день 4. Не рабочее время 5. Если что то-забыл ...Озвучивание25 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо озвучить 2 ролика по 15 секунд на английском языке и обязательно на БРИТАНСКОМ английском и с британским акцентом. Добавьте в заявку ссылку на вашу работу на EN. Так будет проще выбрать ...Озвучивание11 заявокЗакрыт6 лет назад