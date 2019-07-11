Обзвонить 60 контактов

Прозвонить 60 контактов по готовой базе по скрипту, заполнить чек лист. Записать разговоры для проверки.

3 тематики: фундаменты, дома из газобетона/камня, деревянные дома.

Обзвон по поиску партнеров, скрипт во вложении под каждую тематику.

Если звонок не лицу принимающему решения, то узнать контакты ЛПР и позвонить ему!

Задать необходимые вопросы для чек листа, при возникновении доп вопросов: "На этот вопрос мой руководитель – Александр сможет дать ответ, давайте он Вам сегодня перезвонит?"

Подчеркнуто самое важное.

Скрипт во вложении. Базу скину после согласования исполнителя.