Добрый день! Ищем фрилансера для озвучки рекламного ролика. Что нужно: Озвучить видеоролик на русском языке на основе написанного текста. Записать аудио, обработать его (избавить от шумов и колебаний звука). Видео ...
Перевод и озвучка видео на арабский
Нужно:
- перевести с английского на арабский детские ролики и озвучить (в том числе и детские песни)
- длительность ролика 3-7 минут
- на детские песни добавить караоке дорожку на арабском
- важна оперативность
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