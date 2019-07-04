Перевод и озвучка видео на арабский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок541 просмотр

Нужно: 

- перевести с английского на арабский детские ролики и озвучить (в том числе и детские песни) 

- длительность ролика 3-7 минут 

- на детские песни добавить караоке дорожку на арабском 

- важна оперативность

6 лет назад
juli_alisa
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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