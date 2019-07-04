Озвучка видео (2м30с)

Добрый день!

Ищем фрилансера для озвучки рекламного ролика.

Что нужно:

Озвучить видеоролик на русском языке на основе написанного текста.

Записать аудио, обработать его (избавить от шумов и колебаний звука).

Видео длится 2 минуты 30 секунд.

Тестовое задание - озвучка 10 секунд (проверка голоса и качества аудиозаписи).

Инструкции для тестового задания по телефону.

Связь только по телефону, мы вам позвоним в рабочее время с 9-18 по МСК

Оплата за проект 15 000 рублей.

Если вы заинтересовались, просим написать нам на почту «pahomsvistovsky яндекс ру» по следующему шаблону:

В теме письма написать «Фрилансер/Озвучка»

В письме указать свое ФИО, почту + номер телефона, ссылку на портфолио(если есть), и

желательное время для звонка.

Всем удачного дня!