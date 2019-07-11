Озвучить видео 40 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт41 заявка356 просмотров

Необходимо озвучить видео, рекламного характера (40 секунд).

Цена, сроки, примеры озвучки в отклике либо в telegram, там же расскажу подробности проекта, пишите.

6 лет назад
encuela
Павел 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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