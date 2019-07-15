Англоязычная озвучка видео

На постоянную основу нужен диктор для озвучки видео на английском языке. Ютуб. Пример https://youtu.be/-AAo_aEZe0c

все видео ролики будут 10:01-11:00минут, в идентичном монтаже примера. Текст будет предоставляться на английском языке в текстовом документе. Озвучка должна быть синхронно с монтажом и +- с определенной подачей(от темы видео)Интересует стоимость конечного продукта 10минут.(1видео ролик) С 1августа по 1сентября объем роботы +- 30часов (150роликов)

готов к предложениям, образцы голоса обязательны. Возможно я не точно поставил задачу, но меня не интересует стоимость вашей начитки и возможность делать что-то. Меня интересует цена за роботу которую я описал. Не можете сложить цену за данную роботу, проходите мимо