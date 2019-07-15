Озвучить текст для тестирования мобильного приложения

Для компании тестирования мобильных приложений, нужны парни озвучить текст. Примерно 450 предложений занимает 2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид( redme и Oppo- не подходят ) и 2 часа в тихом месте для озвучки. Оплата 500 руб . после проверки . Екатерина