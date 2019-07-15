Нужен закадровый голос (женский или детский для видео ролика 53 секунды. На латышском языке.
Озвучить текст для тестирования мобильного приложения
Для компании тестирования мобильных приложений, нужны парни озвучить текст. Примерно 450 предложений занимает 2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид( redme и Oppo- не подходят ) и 2 часа в тихом месте для озвучки. Оплата 500 руб . после проверки . Екатерина
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