Озвучить 15 секундное видео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт26 заявок391 просмотр

Я хочу создать инстаграм аккаунт в котором разыграю деньги. нужно бомбически озвучить рекламное видео(15сек), чтоб когда люди посмотрели рекламное видео, чтобы они захотели подписаться и поучаствовать розыгрыше денег. Желательно дикторский голос

6 лет назад
adam_sm
Адам 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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