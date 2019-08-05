Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас ...
Озвучить 15 секундное видео
Я хочу создать инстаграм аккаунт в котором разыграю деньги. нужно бомбически озвучить рекламное видео(15сек), чтоб когда люди посмотрели рекламное видео, чтобы они захотели подписаться и поучаствовать розыгрыше денег. Желательно дикторский голос
Заявки фрилансеров
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