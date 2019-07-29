Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас ...
Озвучить автоответчик
Необходимо озвучить приветствие для автоответчика
По длительности 5 фраз по 15 секунд.
Заявки фрилансеров
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