Озвучить пробный текст. Поиск закадрового голоса для рассказа

Добрый день. Хотелось бы найти закадровый голос, который смог трогательно передать эмоции одного дня, видео для домашнего просмотра на 10 - 15 минут, текст ещё в работе.

В личку или в заявке указать стоимость за Ваш труд.

Пожелания - женский или мужской ещё сам не решил. Оплата после согласования стоимости. Заранее всем благодарен за помощь, жду варианты)