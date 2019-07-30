Озвучить пробный текст. Поиск закадрового голоса для рассказа

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт53 заявки468 просмотров

Добрый день. Хотелось бы найти закадровый голос, который смог трогательно передать эмоции одного дня, видео для домашнего просмотра на 10 - 15 минут, текст ещё в работе.

В личку или в заявке указать стоимость за Ваш труд.

Пожелания - женский или мужской ещё сам не решил. Оплата после согласования стоимости. Заранее всем благодарен за помощь, жду варианты)

6 лет назад
OstDream
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Диктор с мужским голосом

    Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас ...

    Озвучивание54 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Англоязычная озвучка видео

    На постоянную основу нужен диктор для озвучки видео на английском языке. Ютуб. Пример https://youtu.be/-AAo_aEZe0c все видео ролики будут 10:01-11:00минут, в идентичном монтаже примера. Текст будет предоставляться на английском языке в текстовом ...

    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить текст для тестирования мобильного приложения

    $8

    Для компании тестирования мобильных приложений, нужны парни озвучить текст. Примерно 450 предложений занимает  2 часа . Не нужны профессионалы. Простая подработка из дома. Нужен только Андроид( redme и Oppo- не подходят ) и 2 часа ...

    Android
    Озвучивание17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзвонить 60 контактов

    $15

    Прозвонить 60 контактов по готовой базе по скрипту, заполнить чек лист. Записать разговоры для проверки.  3 тематики: фундаменты, дома из газобетона/камня, деревянные дома.  Обзвон по поиску партнеров, скрипт во вложении под каждую тематику.  ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить видео 40 секунд

    Необходимо озвучить видео, рекламного характера (40 секунд). Цена, сроки, примеры озвучки в отклике либо в telegram, там же расскажу подробности проекта, пишите.

    Озвучивание41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод и озвучка видео на арабский

    $50

    Нужно:  - перевести с английского на арабский детские ролики и озвучить (в том числе и детские песни)  - длительность ролика 3-7 минут  - на детские песни добавить караоке дорожку на арабском  ...

    Озвучивание6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучка видео (2м30с)

    $240

    Добрый день! Ищем фрилансера для озвучки рекламного ролика. Что нужно: Озвучить видеоролик на русском языке на основе написанного текста. Записать аудио, обработать его (избавить от шумов и колебаний звука). Видео ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад