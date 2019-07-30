Ищу диктора для озвучивания текста Вот образец который нужно будет вам озвучить, затем скинуть файл мп3 чтобы понять от чего дальше отталкиваться (Приветствую вас на нашем канале у нас ...
Озвучить пробный текст. Поиск закадрового голоса для рассказа
Добрый день. Хотелось бы найти закадровый голос, который смог трогательно передать эмоции одного дня, видео для домашнего просмотра на 10 - 15 минут, текст ещё в работе.
В личку или в заявке указать стоимость за Ваш труд.
Пожелания - женский или мужской ещё сам не решил. Оплата после согласования стоимости. Заранее всем благодарен за помощь, жду варианты)
Заявки фрилансеров
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