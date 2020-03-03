Озвучить грубым мужским голосом персонажа

ОзвучиваниеЗакрыт66 заявок1276 просмотров
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Нужен актер озвучки для читки текста персонажа, который будет участвовать в анимации. Текст на лист А4.

4 года назад
guest_15832085996603
4 года в сервисе
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4 года назад