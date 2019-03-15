Озвучить текст на английском языке. Мужской голос

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужно озвучить текст на английском языке (680 слов) и положить на музыкальную подложку. 

Это не рекламный ролик, ищем мужской голос на постоянную основу. 

5 лет назад
Pechenya
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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