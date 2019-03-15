Озвучить текст на английском языке. Мужской голос

Нужно сделать видеоролик на несколько минут, в котором продемонстрировать и зачитать данную инструкцию https://traflinks.com/terms.html для клиентов, которые не любят читать:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить текст на английском языке (680 слов) и положить на музыкальную подложку.
Это не рекламный ролик, ищем мужской голос на постоянную основу.
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