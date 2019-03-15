Озвучка аудиоприветствия

ОзвучиваниеЗакрыт35 заявок514 просмотров
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Должен быть приятный женский голос, четкий и с хорошей интонацией/ акцентами, достаточно серьезный (тк компания серьезная - предоставляет ИТ услуги). 

Что нужно избежать:

- слишком сексуального звучания/ заигрывания

 - произношения как робот

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5 лет назад
iramikh
Ирина 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад