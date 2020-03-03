Озвучка для детского канала на ютуб.

ОзвучиваниеЗакрыт10 заявок544 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Озвучка детского канала на английском языке. Требуется детских голос, мальчик 5-8 лет. Слов в видео мало. Перевод с русского на английский имеется. Работа постоянная. Ролики по 3-4 минуты. 

4 года назад
guest_15830991248237
4 года в сервисе
Был
4 года назад