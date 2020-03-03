Озвучка для детского канала на ютуб.

Нужен актер озвучки для читки текста персонажа, который будет участвовать в анимации. Текст на лист А4.
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Озвучка детского канала на английском языке. Требуется детских голос, мальчик 5-8 лет. Слов в видео мало. Перевод с русского на английский имеется. Работа постоянная. Ролики по 3-4 минуты.
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