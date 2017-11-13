В обычный микрофон на ПК или студийный - без разницы. Голос - только мужской. С музыкой хорошо бы что-то придумать... Песен несколько. Вот ...
Озвучка короткого текста для виде
Добрый день. Есть коротенькое видео https://www.youtube.com/watch?v=af5k-6xneA8
Нужно озвучить текст для русского перевода. Укажите вашу стоимость и сроки.
Текст немного сложный для понимания,.. поэтому его нужно читать медленно, с паузами, акцентами и спокойно...
Спустя более 30 лет работы в области тепловых насосов,.. я имею большое желание: сделать действительно лучший продукт для нашей компании и для Тироля. Моя цель - вывести на рынок международно-признанную технологию, которая будет производиться нашими специалистами по самыми высокими экологическими стандартами здесь в Тироле, Австрии.
Нечерал Технолоджи - это новейшая разработка компании Гелиотерм. Нечерал Технолоджи - это самый эффективный тепловой насос, который доступный потребителю на рынке тепловых насосов.
Тепловые насосы серии Нечерал Технолоджи не только разработаны с использованием экологически чистых материалов, которые пригодны для повторного использования, но самое главное - используют абсолютно безвредную для природы рабочую среду: пропан.
Последние 4 года 12 сотрудников компании Гелиотерм работали исключительно над разработками и лабораторными исследованиями, которые бы могли существенно повлиять на рынок производства тепловых насосов. Результатом этого труда стала новая технология - Нечерал Технологиджи.
Эта технология стала доступной в тепловых насосах Гелиотерм, источником тепла для которых является грунт, вода и воздух. В ближайшем будущем все клиенты смогут воспользоваться преимуществами этой технологии.
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