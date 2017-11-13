Озвучка короткого текста для виде

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен14 заявок220 просмотров

Добрый день. Есть коротенькое видео https://www.youtube.com/watch?v=af5k-6xneA8

Нужно озвучить текст для русского перевода. Укажите вашу стоимость и сроки.

Текст немного сложный для понимания,.. поэтому его нужно читать медленно, с паузами, акцентами и спокойно...

Спустя более 30 лет работы в области тепловых насосов,.. я имею большое желание: сделать действительно лучший продукт для нашей компании и для Тироля. Моя цель - вывести на рынок международно-признанную технологию, которая будет производиться нашими специалистами по самыми высокими экологическими стандартами здесь в Тироле, Австрии.

Нечерал Технолоджи - это новейшая разработка компании Гелиотерм. Нечерал Технолоджи - это самый эффективный тепловой насос, который доступный потребителю на рынке тепловых насосов.

Тепловые насосы серии Нечерал Технолоджи не только разработаны с использованием экологически чистых материалов, которые пригодны для повторного использования, но самое главное - используют абсолютно безвредную для природы рабочую среду: пропан.

Последние 4 года 12 сотрудников компании Гелиотерм работали исключительно над разработками и лабораторными исследованиями, которые бы могли существенно повлиять на рынок производства тепловых насосов. Результатом этого труда стала новая технология - Нечерал Технологиджи. 

Эта технология стала доступной в тепловых насосах Гелиотерм, источником тепла для которых является грунт, вода и воздух. В ближайшем будущем все клиенты смогут воспользоваться преимуществами этой технологии.

8 лет назад
Benjamin
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа сделано быстро и качественно. Были внесены необходимые правки по нашему пожеланию.
Приятный заказчик! Чётко и ясно поставленное ТЗ, рекомендую!

Заявки фрилансеров

vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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