Озвучка короткого текста для виде

Добрый день. Есть коротенькое видео https://www.youtube.com/watch?v=af5k-6xneA8

Нужно озвучить текст для русского перевода. Укажите вашу стоимость и сроки.

Текст немного сложный для понимания,.. поэтому его нужно читать медленно, с паузами, акцентами и спокойно...

Спустя более 30 лет работы в области тепловых насосов,.. я имею большое желание: сделать действительно лучший продукт для нашей компании и для Тироля. Моя цель - вывести на рынок международно-признанную технологию, которая будет производиться нашими специалистами по самыми высокими экологическими стандартами здесь в Тироле, Австрии.

Нечерал Технолоджи - это новейшая разработка компании Гелиотерм. Нечерал Технолоджи - это самый эффективный тепловой насос, который доступный потребителю на рынке тепловых насосов.

Тепловые насосы серии Нечерал Технолоджи не только разработаны с использованием экологически чистых материалов, которые пригодны для повторного использования, но самое главное - используют абсолютно безвредную для природы рабочую среду: пропан.

Последние 4 года 12 сотрудников компании Гелиотерм работали исключительно над разработками и лабораторными исследованиями, которые бы могли существенно повлиять на рынок производства тепловых насосов. Результатом этого труда стала новая технология - Нечерал Технологиджи.

Эта технология стала доступной в тепловых насосах Гелиотерм, источником тепла для которых является грунт, вода и воздух. В ближайшем будущем все клиенты смогут воспользоваться преимуществами этой технологии.