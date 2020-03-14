Озвучка короткого видео-ролика (магазин украшений)

Озвучка детского канала на английском языке. Требуется детских голос, мальчик 5-8 лет. Слов в видео мало. Перевод с русского на английский имеется. Работа постоянная. Ролики по 3-4 минуты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст озвучки :
В магазине ювелирных украшений "Andromeda" началась долгожданная распродажа, только сегодня все украшения из серебра со скидкой 40%. Торопитесь оформить заказ с оплатой при получении на официальном сайте Andromeda-silver.shop . Кол-во украшений и время акции ограниченно. Нажимайте "В магазин" и не упустите возможность получить скидку 40% на ювелирное изделие. Порадуйте своих любимых красивым подарком!
*от вас нужна просто звуковая дорожка
*(момент с ссылкой на сайте можно проговорить как "на официальном сайте Андромеда")
*Видео - https://dropmefiles.com/sQjVt
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