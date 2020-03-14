Озвучка короткого видео-ролика (магазин украшений)

# 1 — $ 10

Текст озвучки :

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*от вас нужна просто звуковая дорожка

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*Видео - https://dropmefiles.com/sQjVt