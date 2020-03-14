Озвучка короткого видео-ролика (магазин украшений)

$10
ОзвучиваниеЗавершен13 заявок485 просмотров
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#1$10

Текст озвучки :

В магазине ювелирных украшений "Andromeda" началась долгожданная распродажа, только сегодня все украшения из серебра со скидкой 40%. Торопитесь оформить заказ с оплатой при получении на официальном сайте Andromeda-silver.shop . Кол-во украшений и время акции ограниченно. Нажимайте "В магазин" и не упустите возможность получить скидку 40% на ювелирное изделие. Порадуйте своих любимых красивым подарком!

*от вас нужна просто звуковая дорожка

*(момент с ссылкой на сайте можно проговорить как "на официальном сайте Андромеда")

*Видео - https://dropmefiles.com/sQjVt

4 года назад
guest_1568656393906
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
Alex_Galanin
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
4 года назад
#1
Все быстро и качественно. Будем рады дальнейшему сотрудничеству)
Написал демо трек, спросил, какой он должен быть, вав или мр3, Сделал в сроки, оплата так же в сроки. Мои плюсы. Буду рад работать и в дальнейшем!
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Alex_Galanin
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
4 года назад
#1