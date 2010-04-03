Добрый день уважаемые фрилансеры, требуется озвучка ролика.

Подробности озвучки при личной переписке. (надо будет либо записать либо найти готовые звуки, которые издает програмер за работой, кароче говоря бухтение под нос).

Сделать надо сегодня.

Ссылка на ролик: http://ifolder.ru/17062773 (тут плохое качество), пока можно подобрать звуки, ближе к вечеру я дам нормальное видео и останется их наложить. Длительность ролика: 2 минуты.