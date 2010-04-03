Озвучка ролика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен3 заявки415 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры, требуется озвучка ролика.

Подробности озвучки при личной переписке. (надо будет либо записать либо найти готовые звуки, которые издает програмер за работой, кароче говоря бухтение под нос).

Сделать надо сегодня.

Ссылка на ролик: http://ifolder.ru/17062773 (тут плохое качество), пока можно подобрать звуки, ближе к вечеру я дам нормальное видео и останется их наложить. Длительность ролика: 2 минуты.

15 лет назад
_Phobos_
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

balint
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Весьма доволен тем, что связался с Александром. Работа была выполнена отлично, просто нет слов. Очень приятный в общении человек. Буду обязательно обращаться к нему еще, и другим советую! Спасибо!
Профи своего дела, который знает что и как нужно, оплата вовремя еще и с бонусом, что встречается крайне редко. Ну что еще сказать, - очень доволен работой и просто общением с Яном. Побольше бы таких людей. Надеюсь будем дальше сотрудничать и дружить, пусть и удаленно. :-) Рекомендую всем фрилансерам и работодателям.
ya2009
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

balint
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
ya2009
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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