Ищем диктора, мужской голос, для озвучивания текста (сценария в сказочном стиле) к видео ролику, формат A4, около 320 слов. Просьба откликнувшимся сообщать стоимость работы и предоставлять Демо голоса.
Перевод видео с EN на RU
Здравствуйте.
Интересует перевод данного ролика с английского на русский. Это должна быть качественная озвучка, и перевод надписей субтитрами.
http://youtu.be/SctCxERhfFI?list=PLSKUhDnoJjYmGeQ1iy3tNC3j72ft5YZzJ
Жду ваших предложений!
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