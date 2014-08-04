Перевод видео с EN на RU

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок260 просмотров

Здравствуйте.

Интересует перевод данного ролика с английского на русский. Это должна быть качественная озвучка, и перевод надписей субтитрами.

http://youtu.be/SctCxERhfFI?list=PLSKUhDnoJjYmGeQ1iy3tNC3j72ft5YZzJ

Жду ваших предложений!

11 лет назад
idealux
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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