Озвучивание текста

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок221 просмотр

Ищем диктора, мужской голос, для озвучивания текста (сценария в сказочном стиле) к видео ролику, формат A4, около 320 слов.

Просьба откликнувшимся сообщать стоимость работы и предоставлять Демо голоса.

11 лет назад
svmgrigori
Войку 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров