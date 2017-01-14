Прочитать текст на камеру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт97 заявок845 просмотров

Участие в 20 минутном тестировании специалистов по передаче информации.

В ходе тестирования будет необходима запись видео и чтение текста на камеру.Текст на ваш выбор.

Оплата по окончанию теста.

8 лет назад
guest_14850031996664
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров