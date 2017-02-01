Прохл. крыша

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Завершен8 заявок153 просмотра

Озвучить видеоролик. Мужской голос. 1000 руб.

8 лет назад
guest_14852896093044
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад
$1
3 дня
Работа выполнена на отлично. Обладает немалым терпением.
Чёткая постановка задачи, довольно оперативная обработка возникших недопониманий, отсутствие претензий к срокам.

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад