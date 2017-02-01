Нужно озвучить 3 странички текста мужским голосом. Внимание: мне не нужна профессиональная дикторская озвучка как в рекламах, мне нужен Живой голос, а не робота.
Прохл. крыша
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