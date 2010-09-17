Запись голосового приветствия для инет магазина

Необходимо переозвучить уже озвученный ролик. Язык: Русский. Длительность 20 минут. Тема: Обучение пользованию сервисом. Голос необходим мужской. От потенциального исполнителя, ждём варианты озвучки своим голосом(портфолио), чтобы выбрать нужный. Срок исполнения 3 дня, с того момента ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 4 записи приятным женским голосом типа:
"Здравствуйте, Вы позвонили в интернет магазин такой-то, оператор ответит в течение одной минуты"
"Добро пожаловать в магазин бла бла, ожидайте ответа оператора в течение нескольких секунд"
с разными наменованиями магазинов, желательно и разными голосами.
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