Предлагаю работу по озвучиванию (начитыванию) текстов для создания аудио уроков по русскому языку для 7 класса обычной школы. Тема: "Предлоги. Союзы. Частицы. Междометия". Требуется девушка с хорошим знанием русского языка, грамотной речью, максимально четким произношением, ...
Запись рекламного текста на английском языке
Нужна женщина-диктор для записи рекламного текста на английском языке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется озвучить короткий голосовой ролик - приветствие для студии вэб дизайна. Указывайте сроки и ориентировочную стоимость. .WAV-файл, частота дискретизации 8 кГц, разрешение 16 бит, Моно (128 кбит/сек).Закрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить русские субтитры к этому видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yjyIEVu_oeg или хотя-бы чешские субтитры (перевод с чешского на русский можем сами сделать и потом замените на русский). В идеале конечно озвучить, вопрос цены...Озвучивание9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Здравствуйте, уважаемые дикторы! Необходим голос, предпочтительно женский без акцента, для озвучивания определённого набора фраз и цифр (типа поверните направо, на следующем перекрестке налево и т.д., цифры от 1 до 10, десятки, сотни). Общий объем - ...Озвучивание12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $60
Мужской голос. Текст на русском.Завершен14 лет назад
- $50
Требуется девушка для записи голоса. От Вас зачитывание предоставленного текста и записи в формате wav или mp3. Требования: приятный голос, хорошая дикция, без акцента. Возможны постоянные заказы. Подробности через ICQ.Озвучивание16 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем опытного человека на постоянную работу который будет озвучивать аниме для сайта Оплата и т.д писать в личку.Озвучивание2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Режиссура аудиопьес. Опыт студийной работы с актёрами. Умение писать экспликации для звукорежиссёра. Опыт монтажа и сведения. Наличие обширной актёрской базы.Озвучивание2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно озвучить видео-ролик длительностью 2-3 минуты.Завершен14 лет назад
Уважаемые коллеги, необходимо записать голосовое приветствие для АТС «Добро пожаловать в Институт повышения квалификации. Если вы знаете внутренний номер абонента, то наберите его прямо сейчас или дождитесь ответа специалиста. Обращаем внимание на ...Завершен14 лет назад