Английская версия портала

Требуется перевести тексты на английский язык. сайт http://aspec.ru

особое внимание прошу обратить на раздел ОАО "АСПЭК" (в нем необходимо переводить все документы:отчеты, существенные факты...итд)

Необходимо переводить все кроме новосте и вакансий. т.единамических разделов

попозже размещу здесь общее количество страниц/символов.

Пожалуйста указывайте свои цены. либо за страницу либо за весь проект.

в первую очередь посмотрите сайт, зайдите в раздел ОАО и оцените объем работ.

И еще одно немало важное условие:

- не писать в ICQ.

- не оставлять типовых предложений, наподобие "вот моя аська - пишите, обсудим!"

такие исполнители будут отвергаться сразу!!

Жду вашу грамотную оценку стоимости и сроков.