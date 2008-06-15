14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ) Оплачиваю перевод на этот ...
Английская версия портала
Требуется перевести тексты на английский язык. сайт http://aspec.ru
особое внимание прошу обратить на раздел ОАО "АСПЭК" (в нем необходимо переводить все документы:отчеты, существенные факты...итд)
Необходимо переводить все кроме новосте и вакансий. т.единамических разделов
попозже размещу здесь общее количество страниц/символов.
Пожалуйста указывайте свои цены. либо за страницу либо за весь проект.
в первую очередь посмотрите сайт, зайдите в раздел ОАО и оцените объем работ.
И еще одно немало важное условие:
- не писать в ICQ.
- не оставлять типовых предложений, наподобие "вот моя аська - пишите, обсудим!"
такие исполнители будут отвергаться сразу!!
Жду вашу грамотную оценку стоимости и сроков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад
42.624 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ) Оплачиваю перевод на ...Завершен17 лет назад
Необходимо 3 страницы технического текста с русского на английский язык. Оригинал вышлю на почту по запросу. Перевод нужен к 14 часам МСК 17 июня 2008г.Завершен17 лет назад
14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться.Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад
14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться. ...Переводы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
42.624 знаков без пробелов. От Вас: Резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться.Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Нужно перевести с русского на английский язык текст - резюме к дипломной работе (объем 2 тыс. знаков с пробелами). Тема - маркетинг. Оплата 2 WMZ.Закрыт17 лет назад
Требуется копирайт или рерайт на английском языке 50 статей. Тематика - медицина, таблетки. Объем одной статьи - 1000-2000 знаков. Интересует качество и цены. Срок - чем быстрее, тем лучше.Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются переводчики. Направление: En-Ru. Тематика: локализация пользовательского интерфейса промышленного оборудования. Режим работы: удаленный. Работа в Trados. Приветствуется постоянное подключение к Интернету. Дополнительные требования - в прилагаемом файле. ...Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
http://www.gsmarena.com/samsung_d780-review-251.php Необходимо художественно перевести эту статью Оставляйте стоимость за 1800 знаков (с пробелами) в WMZ, а также стоимость за всю статью. В личку просьба не ...Завершен17 лет назад