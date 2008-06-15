Английская версия портала

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Закрыт21 заявка513 просмотров

Требуется перевести тексты на английский язык. сайт http://aspec.ru

особое внимание прошу обратить на раздел ОАО "АСПЭК" (в нем необходимо переводить все документы:отчеты, существенные факты...итд)

Необходимо переводить все кроме новосте и вакансий. т.единамических разделов

попозже размещу здесь общее количество страниц/символов.

Пожалуйста указывайте свои цены. либо за страницу либо за весь проект.

в первую очередь посмотрите сайт, зайдите в раздел ОАО и оцените объем работ.

И еще одно немало важное условие:

- не писать в ICQ.

- не оставлять типовых предложений, наподобие "вот моя аська - пишите, обсудим!"

такие исполнители будут отвергаться сразу!!

Жду вашу грамотную оценку стоимости и сроков.

17 лет назад
maxich
Андрей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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