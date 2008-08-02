Перевод с русского на немецкий

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Завершен2 заявки322 просмотра

42.624 знаков без пробелов.

От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения

Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )

Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков

Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.

Не надо мне их посылать в приват.

17 лет назад
RBE
77 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Alekschief
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Перевод выполнен для одного из крупных интернет порталов. К положительным характеристикам могу только добавить - человек предоставил четкое грамотное резюме, подтвержденное документами и дипломами, плюс полные контактные данные что, является большим плюсом
Серьезный заказчик. Предоставляет четкое и полное ТЗ. Всегда на связи и готов к обсуждению возникающих вопросов. Оплату производит вовремя и согласно договоренности. Рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

Alekschief
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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