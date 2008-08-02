Необходимо 3 страницы технического текста с русского на английский язык. Оригинал вышлю на почту по запросу. Перевод нужен к 14 часам МСК 17 июня 2008г.
Перевод с русского на немецкий
42.624 знаков без пробелов.
От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения
Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )
Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков
Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.
Не надо мне их посылать в приват.
Выбранный исполнитель
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