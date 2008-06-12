Перевод с русского на английский

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Закрыт5 заявок248 просмотров

Здравствуйте.

Нужно перевести с русского на английский язык текст - резюме к дипломной работе (объем 2 тыс. знаков с пробелами). Тема - маркетинг.

Оплата 2 WMZ.

17 лет назад
kama1976
Kama 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Marybel
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Marybel
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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