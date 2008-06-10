Требуются переводчики. Направление: En-Ru. Тематика: локализация пользовательского интерфейса промышленного оборудования. Режим работы: удаленный. Работа в Trados. Приветствуется постоянное подключение к Интернету. Дополнительные требования - в прилагаемом файле. ...
Требуется копирайт или рерайт на английском языке
Требуется копирайт или рерайт на английском языке 50 статей. Тематика - медицина, таблетки. Объем одной статьи - 1000-2000 знаков. Интересует качество и цены. Срок - чем быстрее, тем лучше.
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