42.624 знаков без пробелов. От Вас: Резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться.
Перевод с русского на японский
14.445 знаков без пробелов.
От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR )
Фирмам не обращаться.
В резюме указывайте уровень знания языка, хотя бы по - Нихонго но:рёку сикэн
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