Перевод с русского на английский

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Завершен11 заявок479 просмотров

14.445 знаков без пробелов.

От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения

Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )

Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков

Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.

Не надо мне их посылать в приват.

17 лет назад
RBE
77 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kerulen
43 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
$30
2 дня
Перевод выполнен для одного из крупных интернет порталов. Точно в согласованный срок. К положительным характеристикам могу только добавить - человек предоставил четкое грамотное резюме, подтвержденное документами и местом основной работы плюс полные контактные данные что, является большим плюсом
Требовательный заказчик. Ставит четкое задание, позволяющее избежать возможного недопонимания. Оплачивает работу без задержек.

Заявки фрилансеров

kerulen
43 года
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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