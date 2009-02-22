Английский язык, н/г комплексы (NG_EN-RU)

ПереводыЗакрыт6 заявок319 просмотров
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Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно).

Характер работы: перевод документации по строительству нефтегазовых комплексов и по нефтеперерабатывающему оборудованию.

Пожелания к кандидатам:

- высшее техническое или лингвистическое образование;

- опыт работы в сфере технического перевода от 1 года;

- готовность изучать и выполнять требования заказчиков;

- умение работать с программами класса Translation Memory (TRADOS);

- доступ в Интернет (возможность работать в on-line режиме);

- скорость перевода не менее 5 страниц в день.

Условия сотрудничества:

- постоянная загрузка - от 100-150 стр. в месяц и больше;

- ставка - от 180 руб. за страницу (250 слов) оригинала;

- ежемесячные выплаты (для переводчиков ИП);

- проектные словари, память переводов, предусмотрены консультации с редакторами.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба

зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru

Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками

15 лет назад
Neotech
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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