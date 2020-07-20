Медицинский перевод с украинского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт13 заявок547 просмотров

Перевод рукописных историй болезни и печатных справок. Жду от исполнителя ссылку на портфолио, после чего опытному переводчику вышлю файлы для оценки стоимости. 

5 лет назад
guest_15954069750919
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Анна
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
Елена
 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
29 отзывов
5 лет назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ануар
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад
Юлия
 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 дней назад
139 отзывов(-5)
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
20 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Переводы
Екатерина
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад