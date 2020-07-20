2 страницы, описание добавки. Пожалуйста, стоимость в грн за 1800 с пробелами и сроки
Медицинский перевод с украинского на английский
Перевод рукописных историй болезни и печатных справок. Жду от исполнителя ссылку на портфолио, после чего опытному переводчику вышлю файлы для оценки стоимости.
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