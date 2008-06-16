Требуется профссиональный переводчик. Оплата по факту. Пользователей промт и аналогичный просим не обращаться.
Москва: устный перевод. Срочно
Москва: требуется устный технический переводчик английского.
Требуется устный технический переводчик английского для командировки в Орск. Переводчик должен быть доступен для работы и интервью в Москве.
Требования: значительный опыт (3+ лет) устных переводов в технических областях: горнорудная пром., нефтегаз, строительство, и т.п. В идеале, опыт переводов по горнорудной тематике. Также важен опыт переводов переговоров, обсуждения контрактов и т.п.
Вылет из Москвы 21 июня, возвращение примерно 27го июня. Итого примерно 5-7 дней.
Проживание и питание полностью оплачивается.
Оплата почасовая или поденнная. Гарантии оплаты предоставляются. Оплата сразу после командировки.
e-mail: [email protected]
ICQ:306002128
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