Москва: устный перевод. Срочно

Москва: требуется устный технический переводчик английского.

Требуется устный технический переводчик английского для командировки в Орск. Переводчик должен быть доступен для работы и интервью в Москве.

Требования: значительный опыт (3+ лет) устных переводов в технических областях: горнорудная пром., нефтегаз, строительство, и т.п. В идеале, опыт переводов по горнорудной тематике. Также важен опыт переводов переговоров, обсуждения контрактов и т.п.

Вылет из Москвы 21 июня, возвращение примерно 27го июня. Итого примерно 5-7 дней.

Проживание и питание полностью оплачивается.

Оплата почасовая или поденнная. Гарантии оплаты предоставляются. Оплата сразу после командировки.

e-mail: [email protected]

ICQ:306002128