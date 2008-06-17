Отредактировать перевод с немецкого на русский

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Завершен1 заявка219 просмотров

Необходимо отредактировать перевод с немецкого на русский. Объем: 12 страниц по 1800 знаков с пробелами.

17 лет назад
Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nat_Ig
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$25
1 день
Отличная работа фрилансера! Быстро и качественно! Всем рекомендую!
Огромное спасибо за сотрудничество!!!! Оценка максимальная. приятный заказчик, приятное общение. Все оперативно, четко, без недомолвок. Еще раз спасибо и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nat_Ig
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17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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