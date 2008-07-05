Необходимо отредактировать перевод с немецкого на русский. Объем: 12 страниц по 1800 знаков с пробелами.
Перевод с русского на французский
14.445 знаков без пробелов.
От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения
Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )
Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков
Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.
Не надо мне их посылать в приват.
Выбранный исполнитель
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