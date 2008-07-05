Перевод с русского на французский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен4 заявки307 просмотров

14.445 знаков без пробелов.

От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения

Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )

Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков

Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.

Не надо мне их посылать в приват.

17 лет назад
RBE
77 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

dainty
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Перевод выполнен для одного из крупных интернет порталов. Точно в согласованный срок. Соответственно получила предложение и по дальнейшей работе К положительным характеристикам могу только добавить - человек предоставил четкое грамотное резюме, подтвержденное документами и дипломами, плюс полные контактные данные что, является большим плюсом
Заказчик положительный. Снабдил Тех.заданием со своими пожеланиями к переводу. Оплату перевел в соответствии с ожиданиями, по сумме и срокам. После выполнения перевода предложил дальнейшую совместную работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dainty
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Английская версия портала

    $2500

    Требуется перевести тексты на английский язык. сайт http://aspec.ru особое внимание прошу обратить на раздел ОАО "АСПЭК" (в нем необходимо переводить все документы:отчеты, существенные факты...итд) Необходимо переводить все кроме новосте и вакансий. т.единамических разделов ...

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ) Оплачиваю перевод на этот ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод с русского на немецкий

    42.624 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR ) Оплачиваю перевод на ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод небольшого текста

    Необходимо 3 страницы технического текста с русского на английский язык. Оригинал вышлю на почту по запросу. Перевод нужен к 14 часам МСК 17 июня 2008г.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод с русского на испанский

    14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с русского на японский

    14.445 знаков без пробелов. От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, разумные предложения по цене ( точную цифру в WMZ или WMR ) Фирмам не обращаться. ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Здравствуйте. Нужно перевести с русского на английский язык текст - резюме к дипломной работе (объем 2 тыс. знаков с пробелами). Тема - маркетинг. Оплата 2 WMZ.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад