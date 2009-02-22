Немецкий язык, редактор (ED_DE-RU)

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству редакторов со знанием НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно).

Характер работы: редактирование переводов с немецкого и на немецкий язык инструкций по ремонту автомобилей.

Требования к кандидатам:

- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;

- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;

- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;

- приветствуется умение работать в системе TRADOS (возможно обучение).

Условия сотрудничества:

- оплата от 80 руб. за страницу (1800 знаков с пробелами) оригинала;

- возможность повышения оплаты при хорошем качестве работы и высокой организованности;

- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;

- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.

Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба

зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.

Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx

и следуйте инструкциям на сайте.

email: freelancer @ neotech . ru

Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками