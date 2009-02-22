Немецкий язык, редактор (ED_DE-RU)

Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству технических переводчиков с АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (удаленно). Характер работы: перевод документации по строительству нефтегазовых комплексов и по нефтеперерабатывающему оборудованию. Пожелания к кандидатам: - высшее техническое или лингвистическое образование; - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупная переводческая компания (WWW.NEOTECH.RU) приглашает к сотрудничеству редакторов со знанием НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (удаленно).
Характер работы: редактирование переводов с немецкого и на немецкий язык инструкций по ремонту автомобилей.
Требования к кандидатам:
- высшее (предпочтительно) техническое или лингвистическое образование;
- приветствуется опыт работы в сфере технического перевода;
- знание устройства автомобиля, личный опыт ремонта;
- приветствуется умение работать в системе TRADOS (возможно обучение).
Условия сотрудничества:
- оплата от 80 руб. за страницу (1800 знаков с пробелами) оригинала;
- возможность повышения оплаты при хорошем качестве работы и высокой организованности;
- постоянная загрузка, ежемесячная оплата;
- предоставление справочных материалов, возможность консультации с заказчиком.
Для наиболее быстрого рассмотрения Вашей анкеты и выполненных тестов просьба
зарегистрироваться на нашем сайте и оформить заявку на вакансию.
Для того, чтобы заполнить анкету и скачать тесты, пройдите по ссылке: http://213.33.171.83/v8neotech/offsiteVakan.aspx
и следуйте инструкциям на сайте.
email: freelancer @ neotech . ru
Лана Борисова, менеджер по работе с внештатными исполнителями и поставщиками
- Похожие заказы
- Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Имеется в наличие скрипт социальной сети phpFoX 1.6.20 ( http://live.phpfox.com/demo/ ) Необходим грамотный, логический перевод на русский язык. Также готов рассмотреть покупку уже готового КАЧЕСТВЕННОГО перевода данного скрипта.Переводы7 заявокЗакрыт15 лет назад
В приложение - текст. От Вас - цена, сроки. Перевод нужен на эстонский. В Лс - не писать.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходим качественный перевод текста на немецкий.Завершен15 лет назад
КОРЕЙСКО-РУССКИЙ перевод, компьютерные игры. Проект долгосрочный, заказы будут поступать с определенной периодичностью. Набираем группу переводчиков и редакторов. Ориентировочная цена за перевод - 350 руб. стандартная страница.Переводы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
23 листа А4. В текстах есть таблицы, многие Латинские названия можно не переводить. Перевод письменный качественный а не эллектронным словарём без падежей и склонений! С Английского на Русский Сроки на перевод 2-3 дня. Желательно гражданам России так как удобней ...Завершен15 лет назад
Добрый день. Есть англоязычный сайт. Требуется перевести названия категорий и описания на страницах с английского языка на немецкий. Указывайте тут стоимость 1000 знаков. Остальные детали будут обсуждаться приватно.Завершен15 лет назад
Доброго времени суток. Нужно перевести статью с английского на русский. Текст тут: http://www.onlinedisk.ru/file/88493/ Интересуют стоимость за весь перевод и сроки. P.S. стоимость в рублях.Завершен15 лет назад
В связи с открытием представительства зарубежной компании в России, требуется перевести и максимально красиво сделать рерайт (возможно с частичным копирайтом) полученного под русского пользователя. Перевести и сделать рерайт следует как основной сайт: http://www.modenacam.com со всеми разделами ...Закрыт15 лет назад
- $50
Письмо прилагается.Закрыт15 лет назад